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Здоровье18 февраля 2022 7:31

Власти Татарстана рассмотрят возможность снятия ряда ковидных ограничений

Обсуждение действующих в регионе антиковидных мер состоится 18 февраля
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Помимо масочного режима в регионе действует система QR-кодов в общественных местах и транспорте.

Помимо масочного режима в регионе действует система QR-кодов в общественных местах и транспорте.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 18 февраля, власти Татарстана рассмотрят возможность снятия ряда ковидных ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции заявила замглавы Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Напомним, помимо масочного режима в регионе действует ограничение на нахождение непривитых от коронавируса или не переболевших им граждан в общественном транспорте, торговых центрах, точках общепита и различных мероприятиях. Вместе с тем в Татарстане закрыты детские игровые комнаты, запрещена работа кафе, бань и саун по ночам, введена обязательная вакцинация пожилых людей и сотрудников социально значимых сфер.

Что именно будет обсуждаться властями, Авдонина не уточнила.