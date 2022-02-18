Помимо масочного режима в регионе действует система QR-кодов в общественных местах и транспорте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 18 февраля, власти Татарстана рассмотрят возможность снятия ряда ковидных ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции заявила замглавы Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Напомним, помимо масочного режима в регионе действует ограничение на нахождение непривитых от коронавируса или не переболевших им граждан в общественном транспорте, торговых центрах, точках общепита и различных мероприятиях. Вместе с тем в Татарстане закрыты детские игровые комнаты, запрещена работа кафе, бань и саун по ночам, введена обязательная вакцинация пожилых людей и сотрудников социально значимых сфер.

Что именно будет обсуждаться властями, Авдонина не уточнила.