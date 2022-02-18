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Происшествия18 февраля 2022 7:01

За смертельное ДТП на переправе Верхний Услон-Аракчино будут судить водителя "КАМАЗА"

По версии следствия, он превысил максимально допустимую массу самосвала с грузом, что и стало причиной трагедии
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Авария произошла 30 сентября 2021 года.

Авария произошла 30 сентября 2021 года.

Фото: прокуратура Татарстана

32-летнего мужчину будут судить за смертельное ДТП, которое произошло на паромной переправе Верхний Услон-Аракчино 30 сентября 2021 года. По версии следствия, он, будучи за рулем самосвала "КАМАЗ" не справился с управлением и столкнулся с Audi. В результате оба авто оказались в воде. Водитель иномарки скончался на месте.

- Как выяснилось, обвиняемый превысил максимально допустимую массу транспортного средства с грузом. Свою вину водитель частично признал, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд.