За смертельное ДТП на переправе Верхний Услон-Аракчино будут судить водителя "КАМАЗА"

Авария произошла 30 сентября 2021 года. Фото: прокуратура Татарстана

32-летнего мужчину будут судить за смертельное ДТП, которое произошло на паромной переправе Верхний Услон-Аракчино 30 сентября 2021 года. По версии следствия, он, будучи за рулем самосвала "КАМАЗ" не справился с управлением и столкнулся с Audi. В результате оба авто оказались в воде. Водитель иномарки скончался на месте.

- Как выяснилось, обвиняемый превысил максимально допустимую массу транспортного средства с грузом. Свою вину водитель частично признал, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд.