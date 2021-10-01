В Татарстане после того, как КАМАЗ на переправе утопил в Волге легковушку, водолазы нашли тело одного погибшего

Водитель грузовика смог выбраться наружу и выжить. Фото: прокуратура Татарстана

В Верхнеуслонском районе на переправе «Верхний Услон – Аракчино» завершены спасательные работы после ДТП, в котором КАМАЗ снес легковой автомобиль Audi Q5 в Волгу и затонул вместе с ним. Так, водолазы извлекли из воды тело 60-летнего водителя иномарки, который в момент аварии находился внутри ее салона. На время работ спасателей была прекращена высадка пассажиров речного транспорта.

Напомним, 30 сентября в 14.08 ожидавшую паром легковушку в воду снес грузовик. Груженный песком КАМАЗ слетел на нее с горы. По предварительной информации, у многотонной машины отказали тормоза. Водитель грузовика, после того, как тот так же оказался в воде, смог выбраться и уцелеть.

По факту этого ДТП свою проверку сейчас проводит Приволжская транспортная прокуратура.