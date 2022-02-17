В Татарстане начнут выдавать QR-коды тем, кто привился от коронавируса зарубежными вакцинами

Для этого необходимо только подтвердить наличие в организме иммуноглобулина G. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Татарстана, которые привились от коронавируса зарубежными вакцинами, смогут получить QR-код. Чего ранее не позволялось. Данный сертификат будет действовать в течении полугода. Сообщил 17 февраля во время прямого эфира главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

По его словам, таким привитым для получения сертификата нужно сдать тест на антитела – на наличия иммуноглобулина G.

Отметим, что исследования на антитела – ПЦР-тест, на территории Татарстана можно сейчас провести только в платных клиниках. А с 21 февраля при их наличии QR-код на полгода будут выдавать всем.