Придется заплатить. Сколько стоит в Казани сделать ПЦР-тест для получения QR-кода на антитела к коронавирусу

После теста должно пройти три дня и тогда QR-код можно получать. Фото: Алиса ТИТКО

С 21 февраля жители России начнут получать QR-коды по факту наличия антител вне зависимости от их уровня, который в Татарстане, например, даст право на проезд в общественном транспорте. Чтобы получить соответствующий сертификат в республике, нужно будет сдать ПЦР-тест в любой лицензированной лаборатории. И, да, самое главное, в государственных поликлиниках такие процедуры проводить не будут.

При этом сотрудники лабораторий сами выгрузят результаты в федеральную систему, откуда они будут переданы на портал Госуслуг. После этого нужно будет зайти в личный кабинет ресурса и подать заявление на получение сертификата, который появиться в течение трех дней. - Тест должен быть сдан после 21 февраля в лаборатории. Если гражданин купил экспресс-тест на антитела, загрузить данные на сайт Госуслуг самостоятельно он не сможет, - отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Он еще раз повторил, что за ПЦР-тест в лаборатории нужно будет заплатить. То есть, все похоже будет как в знаменитом произведении Ильфа и Петрова «12 стульев»: «Вечером деньги, утром стулья». Но вместо них здесь будет QR-код.

- Необходимо понимать, что результат на антитела является вспомогательным методом. По нему нельзя судить однозначно о том, если ли заболевание, поэтому он не входит в обязательный перечень программы обязательного медицинского страхования. Те, кто переболели, должны были обратиться за медицинской помощью, которая оказывается бесплатно. Вакцинация от коронавируса также бесплатна, безвозмездна. А тест на антитела - платный, - объяснил Лопушов.

Отметим, что срок действия QR-кода по результатам теста на антитела составит шесть месяцев и получить его повторно, то есть продлить, нельзя.

Так, почем же ПЦР-тест для народа. «Комсомолка» обратилась в частные клиники Казани и выяснила, что цены на него сейчас колеблются от 750 до 2200 рублей.

При этом в одних медучреждениях сообщают о том, что для получения QR-кода необходимо сдать именно количественный тест, цена которого выше, в других же отмечают, что будет достаточно и качественного – он покажет, есть у вас антитела или нет. Одновременно с этим в частных клиниках заявляют, что совершенно не важно, сколько именно у вас антител, для получения QR-кода важно просто их наличие.

ЕСТЬ СКИДКИ

Итак, как мы уже выяснили самая низкая цена ПЦР-теста в частных клиниках начинается от 750 рублей. За эти деньги вам проведут так называемый полуколичественный тест, который покажет наличие антител и их количество в виде «много» или «мало». И хоть уже это гарантирует получение QR-кода такой тест делают не везде.

Цена же качественного и количественного теста разнится от 790 до 2 200 рублей. Так, первый показывает просто наличие антител в виде «есть» или «нет», а второй – в точных цифрах. При этом количественный тест чаще всего дороже и продается с припиской «Международный формат», что позволяет отправиться с ним за границу и, как отметили специалисты частных клиник, также получить заветный QR-код.

Отметим также, что при сдаче теста отдельно придется заплатить еще и за забор крови. Где-то 130 рублей, а где-то – 300 рублей.

Во многих клиниках, как узнала «Комсомолка», кстати, действуют всевозможные акции. Так, на сдачу тестов делают скидку от 5 до 10% – это нужно уточнять отдельно в каждой организации. Однако интересно то, что никто не предлагает скидок и даже предпочитает умалчивать о них. А они есть! Поэтому о действующих акциях лучше подробно расспрашивать, тогда консультанты клиник предлагают определенные тарифы, под которые может подпадать пациент. Например, акции могут действовать для пенсионеров или студентов, а в некоторых клиниках скидки и вовсе действуют для всех них.

БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН? ГАРАНТИЙ НЕТ

По словам специалистов частных клиник, с которыми поговорила «Комсомолка», существующие сейчас цены на ПЦР-тесты у них утверждены до конца февраля, поэтому они заверяют – до этого момента повышения стоимости произойти не может. Однако так считают не во всех платных медучреждениях.

– Никто не гарантирует, что цены останутся такими же. Через неделю они могут сильно подняться, знаете какой у нас поток людей? Каждый день принимаем очень много пациентов: кто-то сдает ПЦР, кто-то тест на антитела. Поэтому не даем гарантии, что через неделю вы сможете сдать по такой же цене, особенно если все заходят QR-код, – заявили в одной из частных клиник Казани.

СПРАВКА

Полученный по тесту на антитела QR-код будет действовать всего полгода. Если же житель республики ранее сдавал положительный ПЦР-тест, но не обратился в поликлинику, из-за чего не попал в реестр больных коронавирусом, то результаты его теста также поступят на портал Госуслуг автоматически и сформированный там QR-код будет действовать уже в течение года.

На сдачу теста необходимо прийти на голодный желудок или не есть за восемь часов до процедуры. Запрещается сдавать тест, если у вас есть признаки ОРВИ. В клинику также нужно принести с собой паспорт и СНИЛС для внесения данных на сайт Госуслуг. Для сдачи теста частные клиники советуют записаться заранее.

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Срок действия этого сертификата – всего полгода (подробности)