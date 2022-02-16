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Происшествия16 февраля 2022 11:43

Появилось видео смертельного ДТП на трассе в Звениговском районе

По предварительным данным, водитель легковушки, которая выехала на встречку, уснул за рулем
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На месте происшествия, работают автоинспекторы. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

На месте происшествия, работают автоинспекторы. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В Госавтоинспекции Марий Эл рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло утром 16 февраля на 18 километре автодороги «Кокшайск – Красногорский» Звениговского района. По предварительным данным, водитель «ВАЗа», который выехал на встречку, уснул за рулем. Момент аварии попал на видеорегистратор.

Напомним, легковушка столкнулась с грузовиком, вследствие чего два человека погибли, а еще два - пострадали. На месте происшествия, работают автоинспекторы.