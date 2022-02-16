Появилось видео смертельного ДТП на трассе в Звениговском районе

На месте происшествия, работают автоинспекторы. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В Госавтоинспекции Марий Эл рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло утром 16 февраля на 18 километре автодороги «Кокшайск – Красногорский» Звениговского района. По предварительным данным, водитель «ВАЗа», который выехал на встречку, уснул за рулем. Момент аварии попал на видеорегистратор.

Напомним, легковушка столкнулась с грузовиком, вследствие чего два человека погибли, а еще два - пострадали. На месте происшествия, работают автоинспекторы.