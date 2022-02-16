Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 февраля 2022 7:32

В ДТП с грузовиком на трассе в Звениговском районе погибли два человека

Еще два человека были госпитализированы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Утром в среду, 16 февраля, на 18 километре автодороги "Кокшайск-Красногорский" в Звениговском районе столкнулись легковушка и грузовик. По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

В результате ДТП два человека - водитель и пассажир легковушки - погибли, а еще двое пострадали и были госпитализированы.

- На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, специалисты экстренных служб. Обстоятельства устанавливаются, - сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл