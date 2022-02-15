В Татарстане за чертой бедности находится 254 тысячи жителей

За чертой бедности находятся те, у кого месячный доход ниже 10 756 рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Татарстан входит в топ-3 регионов России, которые успешно борются с таким явлением, как бедность, сообщила 15 февраля на брифинге глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

По ее словам, по данным на 2020 год в регионе за чертой бедности находилось 254 тысячи жителей (6,6% от всего местного населения). Речь идет о тех, у кого месячный доход ниже 10 756 рублей. Сведения по бедности за 2021 год еще не готовы, но, по словам Зариповой, прогнозируется, что за чертой будет находиться уже 6,3% от всего населения Татарстана.

Один из инструментов снижения данного показателя - социальный контракт между гражданином и государством. Последнее помогает людям, а те берут на себя обязательство трудоустроиться, если надо, то для этого получить дополнительную профессию, образование, а также избавиться от алкоголизма и других зависимостей.

Напомним, в 2022 году на социальную поддержку жителей Татарстана будет направлено около 24,7 миллиарда рублей. Большую часть этих средств - 10,6 миллиарда, выделят из федерального бюджета, а оставшуюся - из регионального. Так, около 11,6 миллиарда рублей пойдет на помощь нуждающимся семьям с детьми.