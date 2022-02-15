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Общество15 февраля 2022 8:45

В 2022 году на социальную поддержку татарстанцев выделят 24,7 миллиарда рублей

Большая часть этой суммы будет направлена нуждающимся семьям с детьми
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Около 10,6 миллиарда рублей выделят из федерального бюджета, а оставшиеся средства - из регионального.

Около 10,6 миллиарда рублей выделят из федерального бюджета, а оставшиеся средства - из регионального.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году на социальную поддержку жителей Татарстана будет направлено около 24,7 миллиарда рублей. Большую часть этих средств - 10,6 миллиарда - выделят из федерального бюджета, а оставшуюся - из регионального.

Порядка 11,6 миллиарда рублей пойдет на помощь нуждающимся семьям с детьми, заявила в ходе брифинга в Кабмине республики глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова.

По словам министра, суммы выделяемые властями на социальную поддержку населения с каждым годом увеличиваются, а число граждан, нуждающихся в таковой, уменьшается.