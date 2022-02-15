Прокуратура потребовала наказать виновных в том, что похоронная процессия в Набережных Челнов завязла в снегу

После произошедшего кладбище быстро почистили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

История с похоронами в снегу на кладбище Набережных Челнов получила свое продолжение. Напомним, 10 февраля, родственники умершей женщины вынуждены были почти час тащить гроб с ней через сугробы – дорожка к могиле была не очищена. Ответственное за порядок на кладбище МАУ «Дирекция городского хозяйства» заявляло, что были сильные снегопады и нужно было предупредить о том, что похороны состоятся, тогда бы к нужному месту расчистили дорогу. На это родственники ответили, что договаривались за день до этого, но даже после этого им пришлось прокладывать путь к могиле с помощью лопат.

- Такого дикарства не заслуживают ни умершие, ни живые, - отметила одна из участниц похорон в снегу Наталья Захарова.

Нет, конечно, в администрации города пособолезновали семье умершей и ответили на все восклицания: «Отметим, что данное снято на старом кладбище, на новом ситуация несколько иная. Однако замечания переданы в дирекцию городского хозяйства для принятия мер».

Но похоже первыми меры приняли именно в прокуратуре. Там по данному инциденту провели свою проверку и пришли к выводу, что на созданное городской администрацией МАУ «Дирекция городского хозяйства» возложены обязанности не только по содержанию мест захоронений, но и по уборке общественных кладбищ.

- Таким образом, ответственные сотрудники МАУ «Дирекция городского хозяйства» не выполнили свои обязанности по своевременной очистке территории кладбища от снега, а также в конкретной ситуации не приняли мер к оказанию помощи гражданам для беспрепятственного проезда к месту захоронения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Поэтому в целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий, которые привели к произошедшему на кладбище, в адрес руководителя Исполкома Набережных Челнов надзорное ведомство внесло представление с требованием привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.