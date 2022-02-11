«Такого дикарства не заслуживают ни умершие, ни живые»: в Набережных Челнах на кладбище почти час тащили гроб с умершим по снегу, чтобы похоронить

Родственники с трудом прокладывали путь через сугробы. Фото: скриншот с видео

Родственница пенсионерки из Набережных Челнов, которая недавно умерла, пожаловалась в соцсетях на то, что 10 февраля им на кладбище пришлось почти час тащить гроб по снегу до могилы. Дорожки оказались не расчищены и люди с трудом прокладывали путь через сугробы.

- Она (умершая – Ред.), как водится у стариков, заранее позаботилась о месте рядом с дедом, оплатив место еще 5 лет назад. Кто отвечает за порядок на кладбище, за чистку дорог там? Люди оплачивают бешеные деньги за услуги, жители города платят налоги. А вы посмотрите, как выглядели похороны! Гроб тащили парни на тенте, прокладывая дорогу в сугробах по колено! Машины туда не смогут проехать. До могилы тащили волоком гроб почти час. Такого дикарства не заслуживают ни умершие, ни живые их провожающие. Прошу власти обратить внимание, - написала в соцсети одна из родственниц Наталья Захарова.

Ответственная за кладбище организация МАУ «Дирекция городского хозяйства» на все запросы по этому инциденту отвечает, что из-за обильных снегопадов дорогу чистят только к выкопанным могилам, и организаторам погребения нужно было заранее подать соответствующую заявку в администрацию городского кладбища, чего, как утверждается, сделано не было.

- За день приезжали, предупредили, сын ее позаботился обо всем. Руководство кладбища прекрасно знала, что предстоят похороны на следующий день. Но в день похорон мы оказались в таком положении. И лопатами прокладывали родственники путь между могил, - в свою очередь отметила Наталья Захарова.

К слову, ее обращение в соцсети уже заметил местные власти и поспешили ответить.

- Искренне соболезнуем автору поста. Отметим, что данное снято на старом кладбище, на новом ситуация несколько иная. Однако замечания переданы в дирекцию городского хозяйства для принятия мер, - сообщила администрация Набережных Челнов.