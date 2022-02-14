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Общество14 февраля 2022 9:50

Следком Татарстана проверяет информацию о нападении собаки на школьницу в Казани

Выясняются все обстоятельства произошедшего
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстана проверяют информацию о нападении бездомной собаки на школьницу в Казани. Напомним, по словам матери ребенка, инцидент произошел на улице Карбышева, когда девочка возвращалась с уроков. Избежать серьезных травм ей помогло то, что животное вовремя заметили и отогнали дворники.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.