Следком Татарстана проверяет информацию о нападении собаки на школьницу в Казани

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстана проверяют информацию о нападении бездомной собаки на школьницу в Казани. Напомним, по словам матери ребенка, инцидент произошел на улице Карбышева, когда девочка возвращалась с уроков. Избежать серьезных травм ей помогло то, что животное вовремя заметили и отогнали дворники.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.