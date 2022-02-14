В Казани бездомная собака напала на школьницу

Инцидент произошел на улице Карбышева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что накануне на улице Карбышева в Казани бездомная собака набросилась на 12-летнюю девочку. Школьница возвращалась с учебы, когда животное вцепилось ей в ногу. Пса вовремя отогнали дворники, он успел лишь порвать ребенку штаны и колготки.

- Слава богу сильных ран нет, но синяки остались. Нога ныла, болела. Сегодня более-менее, - приводит слова матери девочки Светланы Сучковой «Татарстан-24».

Прокуратура города уже организовала проверку по данной информации.

- Надзорное ведомство даст оценку исполнения должностными лицами органов местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными. По результатам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования, - сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Жители улицы Карбышева говорят, что агрессивные животные здесь - не редкость, равно как и случаи нападения собак на людей.