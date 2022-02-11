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Общество11 февраля 2022 10:56

Болеют все. В Татарстане коронавирус выявили у 5 170 детей

Из развернутых для них в ковидных госпиталях 385 коек занято уже 380
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Большая часть заболевших ребят сейчас лечится на дому.

Большая часть заболевших ребят сейчас лечится на дому.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Болеют все – от новорожденных до 18-летних, но у большинства коронавирус протекает в легкой форме, в виде ОРВИ, сообщил в эту пятницу, 11 февраля, на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

При этом, по его словам, организм детей и подростков восприимчив к высокой температуре, поэтому осложнения все же возможны. В этих случаях проводится госпитализация. Однако, они проводят в больнице максимум 1-2 дня и их выписывают.

Всего, по последним данным Минздрава Татарстана, в регионе коронавирус был выявлен у 5 170 детей, 4 847 из которых лечатся на дому. Сейчас в ковидных госпиталях республике для них развернуты 385 детских коек, заняты - 380.

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