Роспотребнадзор: через две недели станет известно, достиг ли Татарстан плато по новой волне коронавируса

Очередной рост заболеваемости коронавирусом начался с первой недели января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только по сравнению с прошлой неделей заболеваемость коронавирусом в регионе выросла в два раза, сообщила 11 февраля во время пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

При этом, по ее словам, еще две недели назад прирост здесь был более чем в 2,8 раза. Поэтому последующие две недели должны показать выходит ли Татарстан на плато по новой волне заболеваемости коронавирусом.

Также по данным регионального Роспотребнадзора, штамм «омикрон» в республике продолжает доминировать. Так, за эту неделю в Татарстане его выявили у 73% заразившихся коронавирусом. А на штамм «дельта» приходится 27% выявленных случаев. Хотя на прошлой неделе это соотношение было 65% и 35% соответственно.

Наблюдая пациентов именно с «омикроном» татарстанские специалисты продолжают отмечать, что большинство из них перенесли инфекцию в легкой форме, как если бы они болели ОРВИ.