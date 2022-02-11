В Татарстане впервые выявили более двух тысяч больных коронавирусом за сутки

С начала пандемии в республике подтвердилось 62 727 случаев вируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане вновь побит рекорд по числу ежедневно выявляемых случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 2 238 человек, в том числе 205 детей. Большинство зараженных - жители Казани (1 110), Набережных Челнов (263), а также Нижнекамского (97) и Альметьевского (84) районов. Госпитализация накануне потребовалась 228 новым больным, сообщает Минздрав республики.

С начала пандемии коронавирус выявили у 62 727 татарстанцев, 43 679 из которых выздоровели, а 1 646 - скончались. Последними жертвами болезни стали 80-летний мужчина и пять женщин в возрасте 68, 72, 76 и 85 лет.

Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 430 082 человека, второй - 1 896 321. Ревакцинацию прошли 214 506 местных жителей.