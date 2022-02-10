Иван Ургант пошутил над татарстанскими полицейскими, которые завели дело на Моргенштерна из-за нарко-татуировок

Шоумен не смог пройти мимо такого события. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В эфире на Первом канале шоумен Иван Ургант в своей программе не смог пройти мимо информации о том, что полицейские из Набережных Челнов возбудили в отношении рэпера Моргенштерна административное дело за пропаганду наркотиков через татуировки.

- Как это произошло вообще? Обычный был вечер в полиции Набережных Челнов. Полицейские в редкие свободные секунды отдыха рассматривали фотографии голого Моргенштерна. И тут один из полицейских сказал: «О, смотрите, а у него еще и татуировка там есть!», - пошутил Ургант.

Шоумен при этом продолжил иронизировать. По его словам, подобное могло произойти лишь в отделе полиции, в котором думают, что если человек в шапке с надписью «MMA», то он точно борец.

Отметим, что у татарстанских полицейских с этим делом не заладилось изначально. Мало того, что сам Моргенштерн не признал своей вины, а лишь пошутил: «Ладно хватило ума пистолет на себя не набить», так еще и местный суд отправил материалы обратно в отдел.

- Из протокола об административном правонарушении усматривается, что процессуальный документ составлен в отсутствие лица привлекаемого к ответственности. Материалы дела не содержат сведений об извещении Моргенштерна А.Т. о дате и времени составления протокола об административном правонарушении, отсутствует отметка о его вручении либо об отказе в получении копии протокола. При таких обстоятельствах дело об административном правонарушении подлежит возврату в отдел полиции для приведения протокола в соответствие с требованиями статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.

Напомним, татарстанских полицейских заинтересовала одна из многочисленных татуировок на груди Моргенштерна. Они решили, что там изображено наркотическое растение, подтвердила это, кстати, комплексно лингво-ботаническая экспертиза, выполненная сотрудниками местного педагогического университета.