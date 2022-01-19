Место для строительства Соборной мечети в Казани определят после исследования местности

Ранее было озвучено предварительное решение о возведении объекта на правом берегу реки Казанка. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Власти Татарстана рассматривают несколько вариантов расположения будущей Соборной мечети в Казани. Окончательное решение будет принято после экологического исследования местности и градостроительного согласования, сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Предварительное решение о возведении мечети на 10 тысяч верующих на правом берегу реки Казанка глава республики Рустам Минниханов озвучил 13 января. Кроме этого варианта, рассматриваются, в частности, территория у пескобазы в Адмиралтейской Слободе, место у парка Кырлай и площадка у берега по улице Шоссейная. Ранее объект предлагалось возвести у речного порта или Троицкого леса.