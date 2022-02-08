Теплоснабжение в домах 11 тысяч жителей Набережных Челнов восстановлено

Прокуратура города не выявила оснований для принятия мер реагирования. Фото: МЧС Татарстана

Около 23:35 в понедельник, 7 февраля, в 24 жилых домах, пяти административных зданиях, трех поликлиниках, двух школах и детсаду в Набережных Челнах было восстановлено теплоснабжение. Напомним, тысячи горожан остались без тепла из-за трещины на теплопроводе D-700 мм, расположенной на пересечении проспектов Автозаводского и Мира. На месте ЧП работала бригада АО «Набережночелнинские тепловые сети».

- В соответствии с действующим законодательством допустимая продолжительность перерыва подачи теплоносителя при аварии - 24 часа. Таким образом, работы по устранению порыва на теплопроводе выполнены в нормативные сроки, - сообщают в прокуратуре города.