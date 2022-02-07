В Набережных Челнах без тепла остались более 11 тысяч человек

Теплоснабжение ориентировочно будет возобновлено к полуночи. Фото: МЧС Татарстана

Днем в понедельник, 7 февраля, 24 дома, пять административных зданий, две школы, три поликлиники и один детсад в Набережных Челнах остались без тепла. Причина этого - образование трещины на теплопроводе D-700 мм, расположенной на пересечении проспектов Автозаводского и Мира.

В многоэтажках, оставленных без тепла, проживают более 11,4 тысячи человек, 5,4 тысячи из которых - дети, уточняют в МЧС Татарстана.

На месте ЧП уже работает бригада АО «Набережночелнинские тепловые сети». Аварийно-восстановительные работы ориентировочно будут завершены к полуночи.

- Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение регламентных сроков устранения аварии и в случае выявления нарушений примет меры реагирования, - сообщают в прокуратуре города.