Сити-менеджер Чебоксар анонсировал подорожание проезда в общественном транспорте

При этом подорожание ровно на 4 рубля Денис Сирин назвал слухами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время своей пресс-конференции сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин назвал слухами информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте города на 4 рубля.

Нет, конечно, повышение будет, но не настолько, тут же анонсировал Спирин. По его словам, произойдет это по объективным причинам, в том числе и из-за инфляции.

Сейчас администрация столицы Чувашии ждет, когда перевозчики раскроют информацию по своим затратам. Вот только, как заявил сити-менеджер, не все спешат это делать. Сведения на данный момент собраны на 80% и у чиновников уже есть некое видение. Анализ информации пока идет, поэтому в ближайшее время не стоит ждать каких-либо конкретных заявлений.

Напомним, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Чебоксар повышалась в начале января 2021 года. После чего в троллейбусе за билет приходится платить 22 рубля по карте и 26 рублей за наличные, в автобусах – 23 и 27 рублей соответственно.