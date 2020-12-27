Падение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса, удорожания топлива, электроэнергии и запчастей – едва не стали причинами банкротства предприятий-перевозчиков в Чебоксарах.Поэтому они вышли к властям города с просьбой разрешить увеличить стоимость проезда в общественном транспорте на 6 рублей (при оплате наличными в автобусе). Но при диалоге с администрацией Чебоксар было принято решение поднят этот тариф лишь на 2 рубля.Так, с 1 января 2021 года проезд в троллейбусе будет обходиться горожанам уже в 26 рублей при оплате наличными и 22 рубля при безналичной оплате. В автобусе – 27 и 23 рубля соответственно.При этом проездной на электротранспорт будет стоить 1 000 рублей, а для студентов и учащихся – 725 рублей.Отметим, что последнее повышение стоимости проезда на общественном транспорте Чебоксар произошло 1 сентября 2019 года – наличными в троллейбусе 22 рубля, безналично 20 рублей, поездной 900 рублей, для студентов и учащихся 650 рублей; в автобусе по безналичной оплате 21 рубль, наличными – 25 рублей.