Экс-главу Минэкологии Татарстана приговорили к 8 годам колонии за подстрекательство к убийству

Мужчина должен отбывать наказание в колонии строгого режима.Фото: пресс-служба Советского районного суда Казани

В этот вторник, 1 февраля, в Казани суд огласил приговор 70-летнему экс-главе Минэкологии Татарстана Агляму Садретдинову (занимал пост с 2007 по 2010 года – Ред.). Его признали виновным по уголовной статье «подстрекательство к убийству», сообщил следственный комитет республики.

- 70-летнему мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - отметили в ведомстве.

Так, несмотря на непризнание Садретдиновым своей вины, в суде было доказано, что в 2003 году, когда он главой Буинского района, чиновник поспособствовал убийству местного бизнесмена Рашида Садыкова. Поводом к этому послужили многочисленные жалобы потерпевшего на Агляма Садретдинова в различные инстанции.

Тогда еще глава района обратился к членам казанского преступного сообщества «Квартала», которые за вознаграждение в 180 тысяч рублей расстреляли бизнесмена на пороге его дома в Буинске. В 2010 году исполнитель и посредник указанного преступления были приговорены к значительным срокам заключения.

Отметим, что в 2012 году Садретдинов уже после того, как покинул министерское кресло в связи с переходом на другую работу, уже попадал на скамью подсудимых. Его обвиняли по уголовной статье «Превышении должностных полномочий», но в 2014 году суд данную уголовную статью переквалифицировал на менее тяжкую – «Халатность». Далее из-за давности лет уголовное дело и вовсе было прекращено, экс-министра освободили от ответственности.