Приговор экс-главе Минэкологии Татарстана Агляму Садретдинову огласят 31 января

Сейчас бывший высокопоставленный чиновник по решению суда находится под арестом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что оглашение приговора для бывшего министра (занимал пост с 2007 по 2010 года – Ред.) Агляма Садретдинова в Приволжском районном суде огласят уже 31 января. Напомним, его обвиняют в подстрекательстве к убийству бизнесмена из Буинска Рашида Садыкова, которое произошло в 2003 году, когда Садретдинов занимал еще пост главы района.

За это прокуратура, как сторона гособвинения, запросила для 71-летнего экс-главы Минэкологии Татарстана 9 лет колонии строгого режима. Окончательного решения суда по своему делу Садретдинов будет дожидаться, находясь под стражей. Сам он своей вины так и не признал.

Напомним, по версии следствия, поводом для расправы над бизнесменом стала его активная гражданская позиция. Он постоянно обращался в различные инстанции с жалобами на действия тогда еще главы Буинского района Агляма Садретдинова. Утверждается, что для совершения убийства Садыкова тот обратился к членам казанского преступного сообщества «Квартала». В итоге бизнесмен был расстрелян на пороге собственного дома в Буинске.

Киллер и его посредник были осуждены и приговорены к длительным срокам заключения еще в 2010 году. А вот Садретдинова задержали по этому делу только в 2020 году и тут же арестовали.

Отметим, что в 2012 году Садретдинов уже после того, как покинул министерское кресло в связи с переходом на другую работу, уже попадал на скамью подсудимых. Его обвиняли по уголовной статье «Превышении должностных полномочий», но в 2014 году суд данную уголовную статью переквалифицировал на менее тяжкую – «Халатность». Далее из-за давности лет уголовное дело и вовсе было прекращено, экс-министра освободили от ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ректора КФУ Ильшата Гафурова, которого обвиняют в убийстве по найму, Басманный суд арестовал на два месяца

Фигуранта дела задержали в Казани и перевезли в Москву, где было совершенно преступление (подробности)