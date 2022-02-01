Ежесуточно в больницы Татарстана поступает 18 тысяч звонков

Медпомощь зараженным татарстанцам сейчас оказывают 15,5 тысячи медиков. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом и ОРВИ, в Татарстане повысилась нагрузка на медиков. Жители республики ежесуточно по 18 тысяч раз звонят в больницы, по четыре тысячи раз - в единую медицинскую справочную службу (122 - ред.) и по три тысячи раз - в "скорую".

Для оказания помощи гражданам количество операторов единой медицинской справочной службы увеличено до 146 человек в смену. К обработке обращений в регистратурах поликлиник планируется подключить студентов и сотрудников МФЦ.

Медпомощь больным коронавирусом татарстанцам сейчас оказывают 15,5 тысячи медиков. К работе также привлечены более четырех тысяч волонтеров-медиков, среди которых студенты вузов и медицинских колледжей.

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