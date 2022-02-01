За сутки коронавирус подтвердился у 777 татарстанцев, в том числе 67 детей

Три случая заражения завозные, остальные - контактные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане продолжает расти число ежедневно выявляемых случаев коронавируса. За минувшие сутки вирус подтвердился сразу у 777 местных жителей, в том числе 67 детей. Большинство зараженных - жители Казани (410 человек), Набережных Челнов (134) и Нижнекамского района (83). Госпитализация потребовалась 120 больным, сообщает во вторник, 1 февраля, Минздрав республики.

С начала пандемии вирус выявили у 49 462 татарстанцев, 39 348 из которых выздоровели, а 1 594 - скончались. Последними жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 69, 71, 72 и 84 лет и три женщины в возрасте 67, 75 и 91 года.

Первый компонент вакцины от коронавируса в регионе получили 2 398 289 человек, второй - 1 885 652. Ревакцинацию прошли 190 142 местных жителя.