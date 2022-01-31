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Общество31 января 2022 7:22

За неделю заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах выросла почти в три раза

С начала пандемии инфекция подтвердилась у 6,6 тысячи горожан
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас под медицинским наблюдением находятся 372 зараженных местных жителя.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 372 зараженных местных жителя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии в Набережных Челнах выявлено 6,6 тысячи случаев коронавируса. За неделю заболеваемость инфекцией в городе выросла в 2,9 раза, сообщила на аппаратном совещании замглавы Роспотребнадзора Татарстана по городе Лемуза Нафигуллина.

По данным на понедельник, 31 января, на 100 тысяч местных жителей приходится более 1,2 тысячи случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 372 инфицированных горожанина.

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