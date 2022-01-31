За неделю заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах выросла почти в три раза

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 372 зараженных местных жителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии в Набережных Челнах выявлено 6,6 тысячи случаев коронавируса. За неделю заболеваемость инфекцией в городе выросла в 2,9 раза, сообщила на аппаратном совещании замглавы Роспотребнадзора Татарстана по городе Лемуза Нафигуллина.

По данным на понедельник, 31 января, на 100 тысяч местных жителей приходится более 1,2 тысячи случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 372 инфицированных горожанина.

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