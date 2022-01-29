Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 января 2022 9:11

В Татарстане за январь число зараженных коронавирусом детей выросло в 11 раз

Каждый третий больной инфицирован именно штаммом «омикрон»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В конце января в республике отмечен рост выявленных случаев коронавируса, заболеваемость им увеличилась более чем в 5 раз.

В конце января в республике отмечен рост выявленных случаев коронавируса, заболеваемость им увеличилась более чем в 5 раз.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В третью декаду января отмечен рост выявленных случаев коронавируса, заболеваемость им увеличилась более чем в 5 раз, сообщила 29 января на республиканском совещании руководитель республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Как она заявила, общее количество заразившихся коронавирсуом с начала пандемии составило 47 536 человек, или 1220,7 на 100 тысяч населения.

- Чаще стали болеть дети и подростки - количество выросло в 11 раз, - отметила Патяшина.

Также, согласно данным Роспотребнадзора Татарстана, в январе в регионе доля бессимптомного заболевания коронавирусом увеличилась в 10 раз.

0