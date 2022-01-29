В Татарстане за январь число зараженных коронавирусом детей выросло в 11 раз

В конце января в республике отмечен рост выявленных случаев коронавируса, заболеваемость им увеличилась более чем в 5 раз. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В третью декаду января отмечен рост выявленных случаев коронавируса, заболеваемость им увеличилась более чем в 5 раз, сообщила 29 января на республиканском совещании руководитель республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Как она заявила, общее количество заразившихся коронавирсуом с начала пандемии составило 47 536 человек, или 1220,7 на 100 тысяч населения.

- Чаще стали болеть дети и подростки - количество выросло в 11 раз, - отметила Патяшина.

Также, согласно данным Роспотребнадзора Татарстана, в январе в регионе доля бессимптомного заболевания коронавирусом увеличилась в 10 раз.