В Татарстане пока не рассматривают введение новых ковидных ограничений

Введенные до этого антиковидные меры на данный момент более чем адекватны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 28 января, во время еженедельной пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина заявила, что в республике не собираются вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. По ее словам, введенные до этого антиковидные меры более чем адекватны.

Вернуться к вопросу о новых ограничениях могут лишь при ухудшении эпидемиологической обстановки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала года в Татарстане выявлено 37 случаев заражения «омикроном»

У шести больных не было каких-либо симптомов (подробности)