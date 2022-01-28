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Общество28 января 2022 9:12

В Татарстане пока не рассматривают введение новых ковидных ограничений

Власти региона продолжают следить за эпидемиологической обстановкой
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Введенные до этого антиковидные меры на данный момент более чем адекватны.

Введенные до этого антиковидные меры на данный момент более чем адекватны.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 28 января, во время еженедельной пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина заявила, что в республике не собираются вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. По ее словам, введенные до этого антиковидные меры более чем адекватны.

Вернуться к вопросу о новых ограничениях могут лишь при ухудшении эпидемиологической обстановки.

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