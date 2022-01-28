С начала года в Татарстане выявлено 37 случаев заражения «омикроном»

Большая часть инфицированных новым штаммом коронавируса не выезжала за пределы республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала января в Татарстане выявлено 37 случаев нового штамма коронавируса - «омикрона». Большая часть больных - 27 человек - заразилась инфекцией на территории республики, заявила журналистам замглавы Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

У 31 зараженного «омикроном» болезнь протекала в форме ОРВИ, а у шести - без каких-либо симптомов.

Напомним, о первых 11 случаях заражения «омикроном» в Татарстане стало известно 19 января.

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