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Происшествия28 января 2022 7:32

В отношении зам управляющего ФСС по Татарстану возбудили уголовное дело

Геннадия Титова подозревают в том числе в превышении должностных полномочий
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину мужчина признал.

Свою вину мужчина признал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении заместителя управляющего Фондом социального страхования (ФСС) по Татарстану Геннадия Титова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.

По версии следствия в декабре 2021 года и январе 2022 года Титов, будучи также председателем комиссии по осуществлению закупок, незаконно отклонил заявку одной из фирм в двух электронных аукционах на покупку абсорбирующего белья на сумму 31,2 миллиона рублей, в которых она изначально была признана победителем. Свою вину он признал. В скором времени мужчине изберут меру пресечения.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

Напомним, ранее в СИЗО по подозрению во взятке был отправлен управляющий ФСС по республике Павел Лоханов. Свою вину он также признал. Под арестом мужчина пробудет вплоть до 21 февраля.

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