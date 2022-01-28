В отношении зам управляющего ФСС по Татарстану возбудили уголовное дело

Свою вину мужчина признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении заместителя управляющего Фондом социального страхования (ФСС) по Татарстану Геннадия Титова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.

По версии следствия в декабре 2021 года и январе 2022 года Титов, будучи также председателем комиссии по осуществлению закупок, незаконно отклонил заявку одной из фирм в двух электронных аукционах на покупку абсорбирующего белья на сумму 31,2 миллиона рублей, в которых она изначально была признана победителем. Свою вину он признал. В скором времени мужчине изберут меру пресечения.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

Напомним, ранее в СИЗО по подозрению во взятке был отправлен управляющий ФСС по республике Павел Лоханов. Свою вину он также признал. Под арестом мужчина пробудет вплоть до 21 февраля.