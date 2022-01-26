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Общество26 января 2022 13:08

Рустам Минниханов поручил открыть IT-квартал в Казани к концу августа

Одной из его точек притяжения станет новый IT-парк, который создадут на базе здания бывшей обувной фабрики «Спартак»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Площадь квартала будет равна 43 тысячам квадратных метров.Фото: president.tatarstan.ru

Площадь квартала будет равна 43 тысячам квадратных метров.Фото: president.tatarstan.ru

На совместном заседании правительства Татарстана и местного Минцифры президент региона Рустам Минниханов дал поручение открыть в Казани IT-квартал к 30 августа 2022 года, то есть ко Дню республики.

Отметим, что основной точкой притяжения там должен стать будущий IT-парк, который сейчас создают на базе здания бывшей обувной фабрики «Спартак». Сам же цифровой квартал в столице Татарстана в итоге будет ограничен улицами Туфана Миннуллина, Петербургской, Пушкина и Марселя Салимжанова, а его площадь будет равна 43 тысячам квадратных метров. Предполагается, что там будет создано свыше 4,5 тысяч новых рабочих мест предоставленных IT-компаниями.

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