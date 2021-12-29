Приложения для знакомств, оплаты транспорта и общения с властями: как Татарстан цифровизировался в 2021 году

В 2022 году в республике стартует федеральная программа по устранению цифрового неравенства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстан проживает последние дни декабря и вовсю готовится ко встрече 2022 года, объявленного в республике Годом цифровизации. Цифровые технологии в различные сферы жизни местных жителей внедряются уже не первый год, но пандемия COVID-19 заметно ускорила процесс. Наряду с развитием имеющихся IT-центров и IT-компании в регионе начали активно создаваться и совершенствовать электронные сервисы.

"Комсомольская правда-Казань" решила вспомнить самые полезные технологии, приложения и электронные услуги, которыми жители республики начали пользоваться в уходящем году.

ВСЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

За год все 76 массовых социально-значимых услуг регионального и муниципального уровня, оказываемых жителям Татарстана, стали доступны онлайн. Наиболее популярные из них: признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, назначение пособия на ребенка из малообеспеченой семьи, предоставление субсидий на оплату квартир и коммунальных услуг, установление статуса многодетной семьи, выдача градостроительного плана земельного участка и утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

Тем самым республика выполнила поставленную ранее Президентом России Владимиром Путиным задачу с опережением в год.

СЕРВИС ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ГРАЖДАН С ВЛАСТЯМИ

В апреле в Татарстане начал работать сервис "Локоло", с помощью которого местные жители могут напрямую общаться с властями, представителями региональных министерств и бизнесменами. Последние, к слову, там же могут предлагать свои товары и услуги и получать обратную связь.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

В августе специалисты Иннополиса выпустили приложение "Движ", позволяющее людям со схожими интересами найти друг друга. Пользователю достаточно выбрать мероприятие, которое он хочет посетить, и человека, который также туда собирается.

В начале осени в Татарстане было создано схожее приложение, но для объединения сельской молодежи - "Сила села". Помимо общения его пользователи могут участвовать в образовательных программах онлайн, находясь на любом расстоянии от Казани.

СЕРВИС, ВЫЯВЛЯЮЩИЙ НЕЗАКОННЫЕ РУБКИ ДЕРЕВЬЕВ И МЕСТА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

В сентябре в Татарстане был запущен "Сервис лесоизмений", который анализирует фотоснимки лесов и автоматически определяет незаконные рубки деревьев и места потенциальных лесных пожаров.

- Приоритетным направлением Минсельхоза республики в 2021 году стала оцифровка государственных услуг. Сегодня ведомство оказывает 11 госуслуг - четыре из них реализованы на едином портале госуслуг РФ, остальные — на портале госуслуг РТ. К примеру, это услуги по программе поддержки молодых специалистов, получению выписки из государственного лесного реестра, заключению договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, - замечают в министерстве.

БОТ, ПОМОГАЮЩИЙ НАЙТИ ВАКЦИНУ ОТ COVID-19

Для упрощения процесса вакцинации от COVID-19 в октябре в Казани заработал telegram-бот, помогающий оперативно узнавать о наличии того или иного препарата в конкретном прививочном пункте. Информация в нем обновляется каждое утро и горожане, не выходя из дома, могут найти для себя место, где можно получить, например, "ЭпиВакКорону" или "Спутник Лайт".

Чтобы подключить бота, нужно набрать в поиске мессенджера @VaccinationKazanBot и нажать start.

QR-КОДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С МЕДОТВОДОМ

После введения в общественном транспорте Татарстана системы QR-кодов, таковые в республике начали выдавать не только вакцинированным от COVID-19 или перенесшим вирус людям, но и тем, кто имеет медотвод от прививки. Вот только подобные сертификаты действительны лишь в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Попасть с ними в крупные непродовольственные магазины, точки общепита или на концерты люди не могут.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА В ТРАНСПОРТЕ

С 16 декабря горожане могут оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах при помощи мобильного приложения. В салонах общественного транспорта для этого установили специальные беспроводные датчики. Ни в одном другом городе России схожей системы пока нет.

Пассажиру достаточно скачать в телефон приложение «Казань Транспорт» и привязать к нему банковскую карту. Программа связывается с датчиком в салоне транспорта по Bluetooth, выводит данные по маршруту трамвая или троллейбуса и предлагает оплатить проезд. После списания средств со счета человек получает электронный билет.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

IT-КВАРТАЛ

В октябре президент Татарстана Рустам Минниханов анонсировал концепцию создания в Казани IT-квартала, где будут расположены компании и организации в сфере информационных технологий. Территория будет ограничена улицами Туфана Миннуллина, Петербургской, Пушкина и Марселя Салимжанова.

ЦИФРОВЫЕ ПАСПОРТА

В декабре Татарстан вместе с Москвой и Московской областью был выбран пилотным регионом для тестирования системы электронных паспортов. Их в республике начнут выдавать с 2023 года.

Заметим, что каждый гражданин сможет самостоятельно решать менять ему бумажный вариант документа на электронный или нет.

РАЗВИТИЕ КИБЕРСПОРТА

В 2022 году на территории бывшей обувной фабрики "Спартак" в Казани начнет работать новая площадка IT-парка, особое значение на которой будет уделено развитию киберспортивной и игровой индустрии Татарстана.

- Оно станет местом притяжения для целого ряда мероприятий в этом направлении, для коллективной работы разработчиков и тестирования новых решений в этой области, - говорят в пресс-служба Министерства цифрового развития республики.

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

В Татарстане продолжается процесс разработки сервиса "Единая платформа рынка газомоторного топлива ГБО.РФ", которая должна связать всех участников рынка в данной сфере: государство, бизнес и потребителей.

Среди других целей проекта: исключение из эксплуатации транспорта, не отвечающего нормам и требованиям, а также изъятие из оборота контрафактного газобаллонного оборудования.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В СЕЛАХ

Планируется, что в 2022 году все села Татарстана получат доступ к телемедицине. Для это все фельдшерско-акушерские пункты оснастят новыми компьютерами и подключат к высокоскоростному интернету.

Вместе с тем, в республике стартует федеральная программа по устранению цифрового неравенства. До 2030 года во всех населенных пунктах с количеством проживающих от 100 до 500 человек установят базовые станции LTE.

ПРОГРАММА "ЦИФРОВОЙ ТАТАРСТАН"

На реализацию трехлетней программы "Цифровой Татарстан" в 2022-2024 годы будет направлено 4,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на следующее:

подключение к интернету школ, детсадов, больниц, исполкомов, органов государственной власти и прочих бюджетных учреждений;

цифровизацию органов государственной власти;

развитие электронных услуг и цифровизацию МФЦ;

поддержку Центра обработки данных Татарстана для функционирования государственных информационных систем;

цифровизацию системы мониторинга жилищного фонда, программы капитального ремонта, развитие проекта "Умный город" и внедрение технологий видео-аналитики в рамках проекта "Безопасный город";

развитие системы электронного образования, цифровизацию деятельности библиотек и музеев;

развитие цифровых технологий в сфере труда, занятости и соцзащиты населения;

развитие цифровых технологий в сфере пространственных данных, экологии и лесного хозяйства;

развитие проектов искусственного интеллекта;

финансовую поддержку бизнес-инкубаторов, гранты на обучение в IT-сфере и реализацию проекта "Школа цифровых чемпионов".

- Цифровизация – не самоцель. Это в первую очередь инструмент, который дает возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние и повышение доходов, а также конкурентоспособность бизнеса. Нам предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности. Это серьезный вызов как для системы образования и подготовки кадров, так и для всех на способность отказаться от старых представлений и стереотипов, на готовность меняться, учиться новому и вести за собой других, - заметил президент региона Рустам Минниханов