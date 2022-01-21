В одном из дворов Казани автомобилист сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло в 14:23 20 января на улице Фучика. Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 14:23 в четверг, 20 января, во дворе дома №72 по улице Фучика в Казани автомобиль сбил 53-летнему мужчину. С места происшествия водитель скрылся. Пешеход же был госпитализирован.

Автоинспекторы устанавливают личность водителя. Свидетелей ДТП просят откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-19, +7(843)533-38-48.

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