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Происшествия21 января 2022 9:15

В одном из дворов Казани автомобилист сбил пешехода и скрылся

С места происшествия пострадавший был госпитализирован
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло в 14:23 20 января на улице Фучика.

ДТП произошло в 14:23 20 января на улице Фучика.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 14:23 в четверг, 20 января, во дворе дома №72 по улице Фучика в Казани автомобиль сбил 53-летнему мужчину. С места происшествия водитель скрылся. Пешеход же был госпитализирован.

Автоинспекторы устанавливают личность водителя. Свидетелей ДТП просят откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-19, +7(843)533-38-48.

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