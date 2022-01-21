На улице Ершова в Казани иномарка насмерть сбила женщину

За сутки в городе произошло 238 ДТП, в том числе четыре - с пострадавшими. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 6:37 в четверг, 20 января, напротив дома №30 по улице Ершова в Казани автомобиль Mitsubishi сбил 56-летнюю женщину. По предварительным данным, горожанка переходила дорогу в неположенном месте.

От полученных вследствие наезда травм пешеход скончалась на месте.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 238 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими – два наезда на пешеходов, столкновение автотранспорта и выпадение пассажира. В результате погиб пешеход и еще три участника ДТП – пешеход, водитель и пассажир – получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в пресс-службе ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.