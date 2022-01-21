В Казани в 2022 году решили начать строить новый СИЗО на тысячу арестантов

Его появление должно решить возникающие проблемы с нехваткой камер. Фото: Егор ЮРОВ

На итоговой коллеги УФСИН Татарстана глава управления Эдуард Хиалеев сообщил, что в Казани в этом году начнут строить новый СИЗО на тысячу мест. По его словам, вся проектная и сметная документация на объект с камерами для арестованных получила положительное заключение Главгосэкспертизы.

Напомним, что планы на возведение нового СИЗО УФСИН Татарстана озвучивал уже давно. Причина тому – возникновение проблем с нехваткой камер.

Будущий следственный изолятор будет построен в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовноисполнительной системы (2018-2026 годы)».

Отметим, что первую очередь объекта должны сдать до 2024 года, а вторую – до 2026-го. Также существует информация о том, что, как только новый изолятор заработает в полную силу, старый СИЗО-1 могут закрыть. Его здание является памятником архитектуры и находится в охранной зоне Казанского Кремля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.