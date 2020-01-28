В Татарстане построят следственный изолятор почти на тысячу

28 Янв. 2020 2020-01-28T20:08:41+03:00

Пока речь идет только о его проекте. В республике же иногда не хватает камер для подозреваемых

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Стало известно, что в текущем году в Татарстане будет готов проект нового следственного изолятора (СИЗО). По задумке, в нем смогут одновременно находиться 930 подозреваемых. Об этом на итоговой коллегии республиканского управления службы исполнения наказаний заявил его руководитель Эдуард Хиалеев.

Со слов Хиалеева, новый СИЗО сможет решить вопрос «перенаселения» следственно-арестованных, которое время от времени дает о себе знать.

Построить данный комплекс решили в Казани. Первую очередь должны сдать до 2024 года, а вторую – до 2026. Как только новый изолятор заработает в полную силу, старый СИЗО-1 могут закрыть. Его здание является памятником архитектуры и находится в охранной зоне Казанского Кремля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU