2020-01-28T20:08:41+03:00
Общество

В Татарстане построят следственный изолятор почти на тысячу

Пока речь идет только о его проекте. В республике же иногда не хватает камер для подозреваемых
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Новый СИЗО сможет решить вопрос превышения количества следственно-арестованных.Новый СИЗО сможет решить вопрос превышения количества следственно-арестованных.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Стало известно, что в текущем году в Татарстане будет готов проект нового следственного изолятора (СИЗО). По задумке, в нем смогут одновременно находиться 930 подозреваемых. Об этом на итоговой коллегии республиканского управления службы исполнения наказаний заявил его руководитель Эдуард Хиалеев.

Со слов Хиалеева, новый СИЗО сможет решить вопрос «перенаселения» следственно-арестованных, которое время от времени дает о себе знать.

Построить данный комплекс решили в Казани. Первую очередь должны сдать до 2024 года, а вторую – до 2026. Как только новый изолятор заработает в полную силу, старый СИЗО-1 могут закрыть. Его здание является памятником архитектуры и находится в охранной зоне Казанского Кремля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане построят следственный изолятор почти на тысячу
Президент Татарстана Рустам Минниханов «загрустил» после слов Слуцкого о его инстаграме
Свалка почти на гектар: в Татарстане экологи нашли нелегальный полигон с мусором
С 29 января в Казани на перекрестке улиц Мира и Дорожная отменят левый поворот
Татарстанец погиб в ванной от удара током
В Татарстане создали дирекцию по контролю за новым заказником «Волжские просторы»
На сборах «Рубин» сыграет с «Оденсе» и «Войводиной»
В Чебоксарах полиция устанавливает личность мужчины в маске, который пытался ограбить банк
Татарстанцы стали меньше бояться преступников
В Чувашии в 1,5 раза увеличили республиканский маткапитал на третьего ребенка
В Марий Эл пьяный водитель на иномарке вылетел в кювет и перевернулся: пострадал один человек
«Будь ты проклят»: тренер «Рубина» Леонид Слуцкий начал получать гневные сообщения от фанаток Ольги Бузовой
В Казани пройдет выставка картин Министра обороны России Сергея Шойгу
Робот RobBee сэкономил Билайн более 50 млн рублей
Четыре игрока «Ак Барса» выступят в сборной России
«Мы и не из таких поленьев делаем хороших футболистов»: Слуцкий рассказал, как идут дела у «Рубина»
ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций
Леонид Слуцкий об игроках «Рубина»: «Мы сейчас поем и танцуем лучше всех в Премьер-Лиге»
В Ульяновске назначили нового главу Засвияжского района
В Татарстане лось влетел в салон автомобиля и погиб
В январе-ноябре 2019 года средняя зарплата татарстанцев составила чуть более 36,5 тысяч рублей