«Без булдырабыз! Мы можем!»: Минтимер Шаймиев поблагодарил всех, кто поздравил его с 85-летним юбилеем

Он рассказал про свой лучший подарок. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Ныне уже Госсоветник республики Минтимер Шаймиев выступил с ответной речью, с которой обратился к тем, кто его поздравил с 85-летием.

- Спасибо вам за многолетнее сотрудничество и взаимопонимание, за совместные, большие дела, которые уже вписаны в новейшую историю республики. Начну с главного - как это замечательно, когда сам присутствуешь на своем 85-летии! Мне кажется, для юбиляра лучшего подарка и быть не может!!! Помню, как на своем 70-летии я сказал: «Юбилей – мой, но годы – не мои!». Действительно, самому не верится, что мне 85 лет. Когда ты вовлечен в работу, об этом и не думаешь - некогда. Каждый день наполнен новыми задачами, поскольку взял на себя ответственность перед людьми за конкретные дела, - сказал Шаймиев и процитировал татарского поэта Габдуллу Тукая. - Жизнь люби, люби народ свой, чти народную мечту…Без булдырабыз! Это нам по плечу! Мы можем!

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