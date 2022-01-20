«Эталон человеческого поведения»: первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполнилось 85 лет

Накануне в национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка «Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха». Фото: shaimiev.tatarstan.ru

20 января первому президенту Татарстана, а ныне госсоветнику республики Минтимеру Шаймиеву исполняется 85 лет. Несмотря на свой возраст, он чувствует себя хорошо и остается активным человеком: продолжает трудится в рамках фонда «Возрождение», ведет проект полилингвальных центров «Адымнар», принимает участие в различных мероприятиях и совещаниях, а также практически ежедневно проходит по семь километров.

- Переданные отцом и матерью любовь к труду, следование традициям, уважение к старшим, чуткость и отзывчивость к чужой боли стали основой формирования многогранной личности первого Президента Татарстана. Мы стараемся перенять эти качества. Для нас это эталон человеческого поведения. Наш первый Президент любит народ, он имеет огромный авторитет в мире и на равных общается с величайшими представителями культуры и политики, - заявил на открытии выставки «Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха» в национальной художественной галерее «Хазинэ» руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ»

Минтимер Шарипович родился 20 января 1937 года в небольшой деревни Аняково Актанышского района республики. Его дед Шаймухаммет был зажиточным крестьянином-середняком, которого раскулачили в период коллективизации. Отец Шаймиева – Шагишарип – посвятил жизнь сельскому хозяйству, работал председателем колхоза 26 лет.

Детство будущего президента Татарстана прошло в военные и послевоенные годы. После школы, в 1954 году, он пошел учиться в Казанский сельскохозяйственный институт, выбрав факультет механизации. Первую руководящую должность он получил в 25 лет, став управляющим Мензелинского районного объединения «Сельхозтехника».

Политическая карьера Минтимера Шаймиева началась в 1969 году, когда он стал министром мелиорации и водного хозяйства ТАССР. Затем он поочередно занимал должности зампредседателя Совета министров ТАССР, секретаря Татарского обкома КПСС, председателя Совета министров, первого секретаря Татарского обкома КПСС и председателя Верховного Совета ТАССР.

12 июня 1991 года Шаймиев был избран первым президентом Татарстана. В период перестройки в России он шел на определенные риски, заботясь о будущем Татарстана. Смелость оказалась оправданной: идеи Минтимера Шариповича прочно закрепили его на политической арене, а республику – в лидерах конструктивных изменений.

В частности, при Шаймиеве на территории республики начали оказывать поддержку аграрного сектора и авиапромышленности, а также выполнили сплошную газификацию жилого фонда и провели работу по воссозданию национальной системы образования и культуры.

Весомый вклад Минтимер Шарипович внес и в создание государственных программ развития татарского языка и культуры. Они не ограничились территорией Татарстана и распространились на татарские диаспоры по всей стране.

Шаймиева дважды переизбирали президентом Татарстана – 24 марта 1996 года и 25 марта 2001 года. Он занимал эту должность до тех пор, пока 22 января 2010 года не взял самоотвод от грядущих выборов. 21 апреля его назначили государственным советником республики.

Последние годы Шаймиев полностью отдает себя фонду «Возрождение», который занимается восстановлением памятников истории и культуры республики. Среди «спасенных» ими объектов есть два ключевых: историко-архитектурный музей-заповедник в Болгаре и остров-град Свияжск.

В 2020 году фонд «Возрождение» взял курс на модернизацию сферы образования. Приоритетным проектом стала сеть полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар». Инициатором проекта тоже стал Минтимер Шарипович. Его цель - создать модели образовательного комплекса, в котором дети будут обучаться на русском, татарском и английском языках.

- Я не виню тех, кто стремится уехать, но больше уважаю тех, кто действует по принципу: «Где родился, там и пригодился», - признавался Шаймиев.

Среди многочисленных наград Минтимера Шаймиева есть орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Дружбы народов, орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». Также Шаймиев является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и почетным членом президиума международного парламента Всемирной конфедерации рыцарей под эгидой ООН.

В родной деревне Шаймиева ему при жизни установили памятник.

«Я ВСЮ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО И ДЕЛАЛ, ЧТО РАБОТАЛ»

Супруга Минтимера Шаймиева Сакина, на которой он женился в 1961 году, умерла 16 ноября 2018 года в возрасте 79 лет. За годы совместной жизни у пары родились два сына – Радик и Айрат. Они оба сейчас – бизнесмены, совладельцы группы компаний «ТАИФ». Они уже и сами отцы и дедушки.

А еще у Минтимера Шаймиева есть пес по кличке Махмай. Политик завел питомца за год до ухода с поста президента Татарстана.

- Я всю жизнь только и делал, что работал. Не мог завести себе собаку, считал предательством, чтобы за ней ухаживал кто-то другой. Но мечта оставалась, за год до ухода я завел себе лайку, - рассказывал он.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

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