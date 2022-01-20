В Татарстане ожидаются снежные выходные

На дорогах сохранится гололедица. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Синоптики Татарстана предупредили о снежных выходных и понижении температуры воздуха. Так, в субботу, 22 января, в регионе прогнозируется метель, гололедица и умеренный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит от -9 до -14 градусов, в восточных районах до -18. Днем от 5 до 10 градусов мороза.

В воскресенье, 23 января, в республике ночью ожидается от -8 до -13 градусов, днем от -5 до -10. На дорогах сохранится гололедица.

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