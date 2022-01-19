"Идешь и еле перебираешь ноги": жители Казани массово жалуются на уборку улиц от снега

При этом пресс-служба мэрии города ежедневно сообщает об уборке улиц Казани от снега. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Вечером в среду, 19 января, казанцы начали массово жаловаться на уборку улиц от снега. В частности, о каше под ногами и кучах ранее собранного снега рядом с жилыми домами и магазинами "Комосомолке" пожаловались жители Авиастроительного и Приволжского районов города.

- Я специально выхожу из дома заранее, чтобы успеть на работу. Идешь и еле перебираешь ноги: снег везде и его нигде не убирают. Ладно еще просто снег, так под ним лед. Много людей поскальзываются и падают на ровном, казалось бы, месте, - рассказала горожанка Рамина Зиатдинова.

Большинство жителей Авиастроительного района пользуются метро или остановкой общественного транспорта "Ленинградская", до которой они идут пешком. Дороги именно до этих мест неожиданно стали для казанцев настоящим квестом.

Снежная погода в Казани продержится до конца недели, 23 января. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Горячие линии по вопросам уборки снега либо заняты, либо не отвечают. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Отметим, что пресс-служба мэрии столицы Татарстана ежедневно сообщает об уборке улиц от снега. Например, в ночь с 19 по 20 января на очистку улиц выйдут 418 единиц техники и 54 дорожных рабочих. Однако, по словам все тех же жителей Авиастроительного района, работы у них проводятся плохо или не проводятся вообще.

Горячие линии по вопросам уборки снега работают также не без претензий, замечают казанцы. Корреспонденты "Комсомолки" также звонили по указанным властями номерам в течение двух часов, но не получили ответа.

Ранее синоптики замечали, что снежная погода в Татарстане продержится до конца недели. В ночь с 19 на 20 число в республике и вовсе ожидается метель.

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