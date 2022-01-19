В Чувашию поступило более 19 тысяч комплектов вакцины «Спутник-V»

По последним данным, в регионе от вируса привились 537 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 19 января, в Чувашию поступило более 19 тысяч комплектов вакцины от COVID-19 «Спутник-V». В ближайшее время препарат будет распределен между медицинскими учреждениями республики, сообщает местный Минздрав.

По последним данным ведомства, в регионе от вируса привились 537 тысяч человек, 154 тысячи из которых - люди старше 60 лет.

Напомним, после выявления в Чувашии первого случая заражения новым штаммом коронавируса под названием «омикрон», глава республики Олег Николаев заявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима, введении системы QR-кодов в крупных гипермаркетах и возможности развернуть еще две тысячи коек для зараженных.