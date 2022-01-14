В 14 гипермаркетов Чувашии после 20 января будут пускать только по QR-кодам

Помимо QR-кода, в объекты можно будет попасть, показав отрицательный ПЦР-тест, действующий 48 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минэкономразвития Чувашии обнародовал список объектов с площадью торгового зала более тысячи квадратных метров, реализующих товары смешанного ассортимента. В список вошли 14 гипермаркетов региона, 11 из которых расположены в Чебоксарах.

С 20 января посетить их можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе. Заменить данный сертификат может отрицательный ПЦР-тест, действующий 48 часов. При себе нужно иметь и документ, удостоверяющий личность.