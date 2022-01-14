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Общество14 января 2022 4:57

В 14 гипермаркетов Чувашии после 20 января будут пускать только по QR-кодам

11 из них находятся в Чебоксарах
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Помимо QR-кода, в объекты можно будет попасть, показав отрицательный ПЦР-тест, действующий 48 часов.

Помимо QR-кода, в объекты можно будет попасть, показав отрицательный ПЦР-тест, действующий 48 часов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минэкономразвития Чувашии обнародовал список объектов с площадью торгового зала более тысячи квадратных метров, реализующих товары смешанного ассортимента. В список вошли 14 гипермаркетов региона, 11 из которых расположены в Чебоксарах.

С 20 января посетить их можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе. Заменить данный сертификат может отрицательный ПЦР-тест, действующий 48 часов. При себе нужно иметь и документ, удостоверяющий личность.