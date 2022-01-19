В Татарстане за сутки выявлено 111 новых случаев коронавируса

Госпитализация накануне потребовалась 21 больному. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на среду, 19 января, в Татарстане выявлено 44 633 случая COVID-19, в том числе 111 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (72 человека) и Набережных Челнов (21). Остальные из Нижнекамского (6), Спасского (3), Высокогорского (2), Елабужского (2), Пестречинского (3), Арского (1), Бугульминского (1) и Дрожжановского (1) районов. Госпитализация накануне потребовалась 21 больному, сообщает Минздрав республики.

Известно, что 37 906 ранее инфицированных татарстанцев выздоровели, 1 535 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе получили 2 334 720 человек, второй - 1 870 548. Ревакцинацию прошли 161 913 местных жителей.

Напомним, накануне стало известно, что в Татарстане выявлено 11 первых случаев заражения "омикроном". Все больные изолированы, чувствуют себя хорошо.