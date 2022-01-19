В строящемся втором корпусе казанского хосписа смонтировали котельную

После переезда части подопечных хосписа в новое здание, в первом откроют дополнительное детское отделение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани продолжается строительство второго корпуса хосписа благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой. На объекте завершили монтаж котельной, которую ранее изготовили в Саратове за 11 миллионов рублей.

Котельная будет автономной. В настоящее время к ней подводят основные сети, сообщают власти города.

Отметим, что в новом корпусе будет работать взрослое отделение минимум на 60 мест, с возможностью увеличения до 200 мест. После переезда части подопечных хосписа во второе здание, в первом откроют дополнительное детское отделение.

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