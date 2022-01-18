Бастрыкин поручил разобраться в истории травли девочки в школе Казани

Соответствующее поручение председатель Следственного комитета России дал руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому.

18 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить об основаниях к возбуждению уголовного дела в связи с возможным оказанием давления и другими нарушениями прав ученицы одной из казанских школ.

- Женщина рассказала историю о том, как случайно установленный родителями факт завышения цен на рабочие тетради в школе республиканского центра обернулся организованной травлей ее дочери, переводом в другое учебное заведение и неврологическим заболеванием у девочки. Почти все попытки обращений в государственные органы и требования провести объективное расследование не привели к желаемым результатам. В связи с этим женщина пытается обратить внимание Александра Бастрыкина на проблему нарушения прав ее несовершеннолетней дочери, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, как ранее писала «Комосмолка», конфликт в казанской гимназии №39 между матерью девочки и классным руководителем начался после того, как женщина в пятом классе вошла в родительский комитет.

Она с удивлением обнаружила, что со всех брали завышенную сумму на покупку учебников. Для того, чтобы выяснить истинную стоимость литературы, которую, по словам женщины, покупала сама классный руководитель, пришлось потрудиться. В итоге Ирина выяснила, что переплата составила почти 80%.

Когда женщина выложила результаты своего «расследования» в родительский чат, классный руководитель тут же всем вернула излишне уплаченные деньги.

Именно с этого момента, как считает женщина, ее дочь и начали травить в гимназии. При этом про ее конфликт с классным руководителем знали все родители, но молчали. Но через некоторое время в него оказались втянуты и другие дети. Случилось это когда девочка за свои успехи смогла получить путевку в крымский лагерь «Артек».

Именно тогда, как утверждала ее мать, один из одноклассников девочки заявил, что ее надо отправить в концлагерь, а другой и вовсе назвал ее врагом народа. Эти реплики женщина не смогла оставить без внимания и обратилась к директору гимназии, а также в управление образования Казани.

Только год спустя год с ужасом женщина, как она рассказывала, узнала, что в объяснительной директора гимназии в управление образования по данному факту виновной является только ее дочь. Девочка якобы допустила оправдание личности Гитлера и его политики.

В итоге мать перевела ее в другую школу. Впрочем, как утверждала женщина, травля ее ребенка продолжилась и там. Мол, ребенку занижали отметки и задавали дополнительные вопросы вне учебной программы. Женщина тогда полагала, что это делается с подачи педагогов гимназии №39.

Минобразования Татарстана тогда изучило данную ситуацию и сделало вывод, что она не совсем однозначна.