В Казани мать, пожаловавшаяся на поборы, обвинила гимназию в травле ее дочери

Конфликт в казанской гимназии №39 между Ириной (имя изменено – Ред.) и классным руководителем ее дочери Альбины (имя изменено – Ред.) начался после того, как женщина в пятом классе вошла в родительский комитет.

До этого семья Альбины жила в Нижнекамске. В местной школе девочка была настоящей «звездой» - танцевала, пела, писала стихи, при этом получала хорошие отметки, изучала и вполне сносно говорила на двух языках - английском и французском. Но после того, как девочка закончила начальную школу, родители решили купить квартиру в Казани, чтобы талантливая Альбина смогла получить максимальные качественное обучение и знания.

Выбор пал на языковую гимназию №39, и квартиру искали принципиально в том районе, где местные дети имеют преимущество при поступлении в это учебное заведение. Мать девочки Ирины вспоминает, что, увидев пухлое портфолио девочки, в гимназии даже обрадовались. Альбина была счастлива в новом классе, также танцевала, участвовала во всех школьных и городских конкурсах. А ее родители тем временем периодически сдавали деньги - на подарки для учителей, например, на учебники.

ПЕРЕПЛАТА 80%

Но когда через год Ирина вошла в состав родительского комитета, то с удивлением обнаружила, что со всех брали завышенную сумму на покупку учебников. Для того, чтобы выяснить истинную стоимость литературы, которую, по словам женщины, покупала сама классный руководитель, пришлось потрудиться. В итоге Ирина выяснила, что переплата составила почти 80% от реальной стоимости учебников и пособий.

Когда женщина выложила результаты своего «расследования» в родительский чат, классный руководитель тут же всем вернула излишне уплаченные деньги.

Именно с этого момента, как считает Ирина, ее дочь и начали травить в гимназии. Например, если раньше в новостной ленте сайта школы с охотой размещали материалы о победах или выступлениях Альбины, то теперь про девочку и не вспоминали. Классный руководитель, со слов Ирины, могла проигнорировать ее дочь даже во время награждений. Мол, Альбину даже банально обделяли билетами на городские мероприятия.

ДОШЛО ДО ЭКСТРЕМИЗМА

При этом про конфликт Ирины и классного руководителя знали все родители, но молчали. Но через некоторое время в него оказались втянуты и другие дети. Случилось это когда, несмотря ни на что, Альбина за свои успехи смогла получить путевку в крымский лагерь «Артек».

Именно тогда, как утверждает Ирина, один из одноклассников девочки заявил, что ее надо отправить в концлагерь, а другой и вовсе назвал ее врагом народа. Эти реплики мать Альбины оставить без внимания не смогла и обратилась к директору гимназии, а также в управление образования Казани.

Но официально никаких выводов сделано не было. Только год спустя год с ужасом Ирина узнала, что в объяснительной директора гимназии в управление образования по данному факту виновной является сама Альбина. Девочка якобы допустила оправдание личности Гитлера и его политики. Как итог - прокурорская проверка по факту экстремизма в гимназии. По результатам которой, девочка не оправдывала Гитлера, а директору вынесли предписание о недопустимости проявления таких фактов в гимназии. Одноклассники же Альбины, объявившие ее врагом народа, избежали наказания, так как они несовершеннолетние.

ТРАВЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

В свою очередь, травля в классе для девочки не прошла даром. По словам Ирины, несколько месяцев Альбина не может справиться с недомоганием, у нее держится температура.

Женщина предоставляла в гимназию №39 все справки от врачей, но из-за частых пропусков Альбину так и не аттестовали по нескольким предметам. Тем не менее девочка смогла успешно сдать все испытания и снова стала отличницей.

Не найдя справедливости в этой гимназии мать Альбины перевела ее в другую казанскую школу. Впрочем, как утверждает Ирина, и там травля ее ребенка продолжается. Мол, Альбине занижают отметки и задают дополнительные вопросы вне учебной программы. Женщина полагает, что все это делается с подачи педагогов гимназии №39.

ОФИЦИАЛЬНО

- К сожалению, данное противостояние приняло затяжной характер, несмотря на то, что мы неоднократно принимали меры для создания условий, способствующих благоприятному развитию ребенка и устраивающих маму. Девочка, несомненно, талантлива, занимается хореографией, отлично учится. По желанию девочки и мамы она была переведена в другой класс, затем - в другую школу. Но, к сожалению, претензии мамы в адрес школы не прекращаются, - в свою очередь сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь Минобрнауки Татарстана Алсу Мухаметова.

Вместе с тем, Мухаметова отмечает, что сложившаяся с этой семьей ситуация не совсем однозначна.

- Мы знаем, что родители двух классов, в которых обучалась девочка, выступили в поддержку педагогического коллектива и администрации школы. В настоящее время этой проблемой занимаются правоохранительные органы. Также данная ситуация находится на контроле управления образования Казани и Минобрнауки Татарстана, - отметила в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» Алсу Мухаметова.

Корреспондент «Комсомолки» продолжает следить за развитием ситуации.