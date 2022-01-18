В Казани новым мэром Деревни Универсиады назначили Марата Салихова

Новому мэру всего 36-лет. Фото: sportacadem.ru

36-летний Марат Салихов был назначен на пост мэра Деревни Универсиады в Казани. При этом он еще останется и руководителем крытого бассейна «Буревестник», который включает в себя футбольно-легкоатлетический стадион, сообщили в пресс-службе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

- Своими задачами на ближайшую перспективу он видит повышение уровня обслуживания в самом большом студенческом кампусе Татарстана и расширение возможностей его использования как удобной и доступной площадки для увеличения турпотока, - также отметили в вузе.

Напомним, что Салихов занял пост мэра после ухода своего предшественника Ильнура Рахимова, который стал директором музея-заповедника «Казанский Кремль».

Для справки, новый мэр Деревни Универсиады Марат Салихов окончил Нижнекамский нефтехимический колледж и Казанский государственный технологический университет по специальности инженер (химическая технология органических веществ). Дважды повышал квалификацию. Сначала в Институте экономики, управления и права, затем в Российском международном Олимпийском университете.