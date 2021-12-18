Мэр Деревни Универсиады Ильнур Рахимов возглавил музей-заповедник «Казанский Кремль»

Рахимов сменил на этом посту экс-министра культуры республики Айрата Сибагатуллина. Фото: mincult.tatarstan.ru

После ухода Айрата Сибагатуллина с поста директора музея-заповедника «Казанский Кремль» его возглавил Ильнур Рахимов. Ранее он занимал должность мэра Деревни Универсиады - директора ГАУ РТ «Деревня Универсиады».

- Нового руководителя коллективу представила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Рахимов является выпускником факультета международных отношений и политологии КФУ и кандидатом исторических наук. Свою профессиональную деятельность он начал в качестве начальника отдела выставочной деятельности, руководителя департамента аккредитации АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов». С 2015 года и до последнего момента Ильнур Рахимов работал в качестве мэра Деревни Универсиады.