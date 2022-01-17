Крещение-2022 в Ульяновской области: в регионе оборудуют 76 купелей

Сотрудники спецслужб будут дежурить на местах для купания в ночь с 18 на 19 января, а также днем 19 января.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К 19 января, Крещению Господе, на территории Ульяновской области будут оборудованы 76 купелей. Губернатор региона Алексей Русских распорядился обеспечить безопасность на местах купания местных жителей.
Так, в ночь с 18 на 19 января, а также днем 19 января на купелях будет организовано дежурство медиков, спасателей и полицейских.
- Важно обеспечить безопасность жителей региона, избежать переохлаждений и несчастных случаев. Специалисты управления по вопросам общественной безопасности, регионального МЧС, УМВД и Минздрава будут держать вопрос на контроле, - написал губернатор на своей странице в соцсети.
Список купелей, в которых жители Ульяновской области смогут искупаться в Крещение, опубликован на сайте МЧС региона.
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